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Общество

В Псковской области подготовили очередные изменения в закон о капремонте

Депутаты Псковского областного Собрания снова рассмотрят поправки к региональному закону о капремонте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС, с момента принятия нормативного правового акта в 2013 году изменения в документ вносились 15 раз.

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработал законопроект, целью которого является приведение действующей редакции в соответствие с федеральным законодательством. Также это позволит обеспечить финансовую устойчивость региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В областном законе предлагается отразить норму Жилищного кодекса РФ, регламентирующую вопрос уплаты взносов на капремонт в домах, которые подлежат сносу или реконструкции при комплексном развитии территории. Вместе с правом собственности на все помещения в доме государству, муниципалитету или инвестору владельцы передают права и на специальный счёт, открытый ранее для формирования фонда капремонта. Порядок передачи спецсчёта будет определять комитет по делам строительства и ЖКХ.

Также планируется изменить допустимые сроки оплаты выполненного капитального ремонта. Сейчас региональный оператор обязан оплатить оказанные услуги в течение 15 рабочих дней со дня поступления актов приёмки. В новой редакции предлагается это делать в срок, установленный договором на оказание услуг и выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества.

В пояснительной записке отмечается, что, как показала практика, более продолжительный период оплаты нужен для обеспечения финансовой устойчивости региональной программы капремонта, предусмотренной на 2014-2043 годы.

Поправки сначала рассмотрит комитет ПОС по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а затем - депутатский корпус на 55-й сессии регионального парламента.

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