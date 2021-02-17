Путин поддержал проект ЕР о защите минимального дохода граждан

17:20, 17 февраля 2021, ПАИ

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», президент РФ Владимир Путин одобрил инициативы «Единой России» по решению вопросов занятости населения и защите гарантированного минимального дохода. Президент заявил, что законопроекты партии важные и неотложные.

Основные законодательные приоритеты партии озвучил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов на встрече с главой государства 17 февраля. В первую очередь, речь идет о поправках в закон о занятости, скоро их внесут в Госдуму. Партия предлагает передать полномочия центров занятости на федеральный уровень, что позволит сделать их услуги одинаково качественными во всех регионах. Кроме того, будет усилено межрегиональное взаимодействие — люди смогут узнать о востребованности их профессии в соседнем регионе. По словам Сергея Неверова, это поспособствует замене внешней трудовой миграции на внутреннюю — другими словами, работу сначала получат россияне, а не приезжие.

«Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости», — отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.

«Давайте совместно с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», — прокомментировал поправки президент.

Другая инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Сергей Неверов рассказал, что партия подготовила законопроект и внесла в его в Госдуму 11 февраля. «Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга», — подчеркнул он.

Владимир Путин заметил, что данный вопрос требует предметного подхода и доведения до логического завершения.

Кроме того, обсуждалась тема индексации пенсий работающим пенсионерам. По поручению президента правительство уже готовит варианты решений вопроса. Сергей Неверов уточнил, что «Единая Россия» уже направила в кабмин ряд предложений, а ранее подготовила поправки в законодательство, устанавливающие индексацию для пенсионеров-опекунов.

Профсоюзы Псковской области поддерживают предложение «Единой России» о внесении изменений в закон о занятости. «Важная поправка в закон - создание единого портала службы занятости. Данная инициатива позволит облегчить людям поиск работы. Граждане смогут в удобное для себя время в онлайн-режиме взаимодействовать со службой занятости. К тому же в документе предусмотрено финансовое стимулирование работодателей, которые трудоустраивают безработных», — отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. По его мнению, такая инициатива позволит создавать новые рабочие места, поможет людям быстрее найти себе работу. «Еще одна поправка предполагает, что самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в случае потери дохода смогут наравне с сотрудниками организаций вставать на учет как безработные. И это справедливо», — подчеркнул он.

«Единая Россия» на протяжении нескольких месяцев ведет работу над вопросами занятости и защиты доходов граждан. Осенью 2020 года темы коснулся председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он заявил, что данные вопросы будут отражены в народной программе партии на выборах в Госдуму. Над поправками в закон о занятости единороссы работали совместно с Минтрудом.