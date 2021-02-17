Росгвардеец помог псковичу потушить загоревшуюся машину
Военнослужащий управления Росгвардии по Псковской области помог гражданину потушить загоревшуюся на дороге машину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Прапорщик Арсанали Гашимов ехал на службу и заметил на дороге автомобиль, в моторном отсеке которого произошло возгорание. Водитель пытался самостоятельно потушить. Росгвардеец остановился, достал огнетушитель из своей машины и направился помогать ему. Вскоре возгорание было успешно ликвидировано.
«Водитель автомобиля поблагодарил военнослужащего за его неравнодушие и своевременную помощь, благодаря которой не были допущены возможные критические последствия», - отметили в ведомстве.