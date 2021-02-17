Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе

16:38, 17 февраля 2021, ПАИ

Бесплатным горячим кофе угостил псковский блогер Максим Антонюк прохожих. Акцию провёл в День спонтанной доброты, пишет «Комсомольская правда – Псков».

На одной из остановок блогер вместе с фотографом Олегом Голиковым угощали прохожих кофе. Молодые люди рассказали, что узнали о Дне спонтанной доброты от друзей из Нью-Йорка.

«В России такой праздник только зарождается. Но мы бы хотели ознакомить с ним и жителей Пскова, немного согрев их горячим кофе», - отметили молодые люди.