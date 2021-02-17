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Общество

Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе

Фото: Олег Голиков

Бесплатным горячим кофе угостил псковский блогер Максим Антонюк прохожих. Акцию провёл в День спонтанной доброты, пишет «Комсомольская правда – Псков».

На одной из остановок блогер вместе с фотографом Олегом Голиковым угощали прохожих кофе. Молодые люди рассказали, что узнали о Дне спонтанной доброты от друзей из Нью-Йорка.

«В России такой праздник только зарождается. Но мы бы хотели ознакомить с ним и жителей Пскова, немного согрев их горячим кофе», - отметили молодые люди.

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