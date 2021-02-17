0
18:30
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
18:25
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
17:01
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
16:38
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
16:14
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
16:03
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
15:08
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
Еще новости
Общество

Подготовка к паводковому периоду началась в Псковской области

Подготовка к паводковому периоду началась в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

17 февраля сотрудники МЧС совместно с командованием Псковского территориального гарнизона провели тренировку, в ходе которой отрабатывались действия поисково-спасательных отрядов Пскова и Великих Лук, аварийно-спасательной службы Псковской области с инженерными подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по подрыву льда. Участники тренировки ослабили ледовый покров и разрушили заторы на водных объектах.

Это нужно для подготовки сил и средств функциональной подсистемы РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, обусловленных прохождением весеннего половодья.

Ежегодно в преддверии паводкового периода МЧС России по всей стране проводит межведомственное комплексное учение по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе и безаварийного пропуска паводковых вод. Данные учения проводятся в целях совершенствования знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил по ликвидации последствий ЧС и организации жизнеобеспечения населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
17 февраля 2021
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
17 февраля 2021
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
17 февраля 2021
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
17 февраля 2021
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
17 февраля 2021
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
17 февраля 2021
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
17 февраля 2021
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
«Алоль» ждёт на выходные любителей зимней рыбалки
17 февраля 2021
«Алоль» ждёт на выходные любителей зимней рыбалки

Идет загрузка...