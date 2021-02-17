Подготовка к паводковому периоду началась в Псковской области

16:54, 17 февраля 2021, ПАИ

Подготовка к паводковому периоду началась в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

17 февраля сотрудники МЧС совместно с командованием Псковского территориального гарнизона провели тренировку, в ходе которой отрабатывались действия поисково-спасательных отрядов Пскова и Великих Лук, аварийно-спасательной службы Псковской области с инженерными подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по подрыву льда. Участники тренировки ослабили ледовый покров и разрушили заторы на водных объектах.

Это нужно для подготовки сил и средств функциональной подсистемы РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, обусловленных прохождением весеннего половодья.

Ежегодно в преддверии паводкового периода МЧС России по всей стране проводит межведомственное комплексное учение по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе и безаварийного пропуска паводковых вод. Данные учения проводятся в целях совершенствования знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил по ликвидации последствий ЧС и организации жизнеобеспечения населения.