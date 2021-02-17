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Общество

Урок мужества провели для студентов псковские росгвардейцы

Накануне Дня защитника Отечества в управлении Росгвардии по Псковской области прошел урок мужества для студентов Псковского политехнического колледжа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы показали документальный фильм о деятельности подразделений, рассказали об истории создания войск, о службе и задачах, которые выполняет Росгвардия.

В завершение встречи офицеры ответили на вопросы ребят об особенностях своей работы. Ребята поблагодарили офицеров за содержательный и интересный урок мужества и выразили надежду на дальнейшие встречи.

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