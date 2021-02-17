Коллектив Псковского облсовпрофа готовится к вакцинации

17:37, 17 февраля 2021, ПАИ

К вакцинации готовится коллектив Псковского облсовпрофа. 17 февраля коллектив Псковского профобъединения в лаборатории железнодорожной поликлиники сдал анализы на антитела к коронавирусной инфекции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В случае их отсутствия в организме сотрудники смогут пройти последующую добровольную вакцинацию.

Как отметили в облсовпрофе, вакцинация необходима прежде всего для создания коллективного иммунитета. Тогда общество будет достаточно защищенным от распространения инфекции. Для этого иммунная прослойка (количество защищенных иммунитетом людей) должна быть примерно 60%. Чем ближе к 60-процентной иммунной прослойке – тем меньше распространение инфекции, нет групповых заболеваний и осложнений.

«Каждый гражданин нашей страны должен осознавать важность вакцинации. От этого зависит не только личное здоровье, но и здоровье окружающих – родных, близких, коллег по работе, - прокомментировал событие председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов. - Наш коллектив осознанно пошел на этот шаг. Мы провели опрос сотрудников, подали списки и теперь готовимся к вакцинации».

Социальная ответственность профсоюзов выражается в том числе и в такой заботе о трудовых коллективах, подчеркнул Игорь Иванов.