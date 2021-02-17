11 школьных классов в Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса

17:37, 17 февраля 2021, ПАИ

Из-за COVID-19 в Псковской области закрыты 11 классов в 9 школах, 295 учеников переведены на дистанционное обучение. В детских садах на карантине по коронавирусу 3 группы в 3 дошкольных учреждениях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По ОРВИ закрыто 30 классов в 11 школах. В детских садах на карантине находятся 9 групп в 7 учреждениях. Также из-за ОРВИ закрыты Залесская школа и дошкольное отделение школы в Печорском районе, Подберезинская школа в Локнянском районе.