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Общество

11 школьных классов в Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса

Из-за COVID-19 в Псковской области закрыты 11 классов в 9 школах, 295 учеников переведены на дистанционное обучение. В детских садах на карантине по коронавирусу 3 группы в 3 дошкольных учреждениях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По ОРВИ закрыто 30 классов в 11 школах. В детских садах на карантине находятся 9 групп в 7 учреждениях. Также из-за ОРВИ закрыты Залесская школа и дошкольное отделение школы в Печорском районе, Подберезинская школа в Локнянском районе.

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