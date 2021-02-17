На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них

18:30, 17 февраля 2021, ПАИ



В Пскове на улице Аллейной, 1 столкнулись два автомобиля – Renault Logan и Mersedes. По предварительным данным, автомобилем Mersedes управлял нетрезвый водитель. Хотя он заявил, что за рулём был друг, который якобы покинул место происшествия. Но друг не мог бы покинуть автомобиль, поскольку двери были заблокированы.

На месте работают спасатели АСС, пожарные подразделения. Пассажирка Renault Logan госпитализирована. Корреспонденты ПАИ сообщают, что её муж от госпитализации отказался. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Видео с места ДТП будет опубликовано позже.