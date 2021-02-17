Команда островской школы № 1 взяла бронзу в турнире по мини-футболу
15-16 февраля в спортивном зале посёлка Писковичи прошли финальные матчи по мини-футболу. Об этом пишет редакция газеты «Островские новости».
Команда средней школы № 1 (г. Остров) стала бронзовым призёром финального турнира Псковской области общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» сезона 2020/21 среди юношей 2005-2006 г. р.
По итогам игр Егор Савенков (МБОУ СШ № 1 г. Острова) стал лучшим вратарём финального турнира.
Результаты игр в группе:
Остров – Дедовичи — 3:2,
Остров – Невель — 4:0,
Остров – Пустошка — 1:3.
Игра за третье место:
Остров – Псков — 2:2 (пен. 3:2).
Забитые мячи:
Попов Алексей — семь мячей,
Андреев Павел — три мяча.
Пенальти: Андреев Павел, Попов Алексей, Алексеев Донат.
МБОУ «Пушкиногорская СОШ им. А. С. Пушкина» – победитель финального турнира Псковской области общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» сезона 2020/21.