0
19:35
Видео с места ДТП на улице Аллейной. Водитель пьян
19:13
Команда островской школы № 1 взяла бронзу в турнире по мини-футболу
18:30
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
18:25
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
17:01
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
16:38
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
16:14
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
Еще новости
Общество

Команда островской школы № 1 взяла бронзу в турнире по мини-футболу

Команда островской школы №1 - броозовый призёр турнира. Фото ВКонтакте Псковский футбол

15-16 февраля в спортивном зале посёлка Писковичи прошли финальные матчи по мини-футболу. Об этом пишет редакция газеты «Островские новости».

Команда средней школы № 1 (г. Остров) стала бронзовым призёром финального турнира Псковской области общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» сезона 2020/21 среди юношей 2005-2006 г. р.

По итогам игр Егор Савенков (МБОУ СШ № 1 г. Острова) стал лучшим вратарём финального турнира.

Результаты игр в группе:
Остров – Дедовичи — 3:2,
Остров – Невель — 4:0,
Остров – Пустошка — 1:3.

Игра за третье место:
Остров – Псков — 2:2 (пен. 3:2).

Забитые мячи:
Попов Алексей — семь мячей,
Андреев Павел — три мяча.
Пенальти: Андреев Павел, Попов Алексей, Алексеев Донат.

МБОУ «Пушкиногорская СОШ им. А. С. Пушкина» – победитель финального турнира Псковской области общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» сезона 2020/21.


 

Победитель - МБОУ «Пушкиногорская СОШ им. А. С. Пушкина». Фото ВК Псковский футбол

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Видео с места ДТП на улице Аллейной. Водитель пьян
17 февраля 2021
Видео с места ДТП на улице Аллейной. Водитель пьян
Команда островской школы № 1 взяла бронзу в турнире по мини-футболу
17 февраля 2021
Команда островской школы № 1 взяла бронзу в турнире по мини-футболу
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
17 февраля 2021
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
17 февраля 2021
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
17 февраля 2021
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
17 февраля 2021
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
17 февраля 2021
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
17 февраля 2021
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)

Идет загрузка...