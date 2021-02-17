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Общество

Стартует региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021»

В конкурсе может принять участие любой житель Псковской области старше 14 лет. Фото Великолукская правда Новости
 

В Псковской области стартует региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021», сообщает НКО «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области».

К нему может присоединиться любой житель Псковской области старше 14 лет! На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные проекты. Победа в конкурсе присуждается за следующие достижения:

а) создание изобретений, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики, открывающих новые направления в технике и технологиях;

б) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в гражданском секторе экономики, производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;

в) высокоэффективные научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности гражданского сектора экономики;

г) создание полезных моделей, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики и быту.

Выдвигаемая на конкурс работа принимается к рассмотрению при наличии заявки, презентации и иных материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты на практике.

Конкурс проводится с 15 февраля по 10 сентября 2021 года.
Подведение итогов конкурса – 10 сентября 2021 года.
Заявки принимаются до 31 июля 2021 года.

Заявка на участие в конкурсе и приложения к ней направляются на электронную почту orgkomitet-60@yandex.ru или предоставляются в заранее установленное время в офис РСПП ПО по адресу г. Псков, ул. Некрасова, 29 в форме электронных документов на электронном носителе. Шаблоны документов – на странице организатора. 

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