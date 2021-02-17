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Общество

16 новых евроконтейнеров поставил регоператор в две деревни Новосокольнического района

В деревни Бор и Захарино Пригородной волости Новосокольнического района регоператор по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром» поставил 16 новых евроконтейнеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Новые баки будут расставлены в соответствии с реестром мест накопления, обозначенным ОМСУ. Они имеют объём 1,1 кубометра, оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН.

Отметим, что Новосокольнический район единственный среди районов Псковской области выделил средства на оборудование контейнерных площадок в сельской местности.

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