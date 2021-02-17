В одной из голосовых комнат Clubhouse появилась «Алла Пугачёва»

21:39, 17 февраля 2021, ПАИ

Неизвестный пародист выдал себя за Аллу Пугачёву в новой социальной сети Clubhouse. ПАИ уже рассказывало о Clubhouse. В социальной сети общение проходит в комнатах по темам и только голосом. Этим и воспользовался пародист. Как это проходило, вы можете сами послушать, поскольку часть разговора выложили в YouTube. Были и такие, кто не купился на этот розыгрыш. Об этом они писали в соцсетях: «Как можно было этот тембр принять за тембр Пугачёвой?»

Журналисты издания о жизни звезд «Супер.ру» уже связались с Максимом Галкиным. Тот заявил, что его супруга «конечно» не сидит в Clubhouse. Информацию подтвердила и концертный директор Пугачевой Елена Чупракова





