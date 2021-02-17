Большой Брат прислал вам сообщение. Выбираем лучший мессенджер

22:00, 17 февраля 2021, ПАИ

В современной жизни у каждого человека есть надёжный и верный друг. Он заботлив, внимателен, способен прийти на помощь в любой момент, не потребовав ничего взамен. Мы доверяем ему свою работу, планы, финансы и практически все аспекты жизни. Речь, конечно же, о смартфоне. Устав цифрового века вынуждает людей всегда быть на связи, и тут не обойтись без мессенджеров. Корпорации мира борются за пользователей, с каждым разом демонстрируя всё новые возможности и услуги. Мы решили узнать у псковичей, кто их личный фаворит. Каким мессенджерами они пользуются? Ответы смотрите в нашем опроснике.



Медаль чемпиона среди опрошенных получил WhatsApp. Это неудивительно, на данный момент это самый популярный мессенджер в мире (около 2 млрд пользователей). Псковичи, как и весь мир, используют его для работы (чаты с коллегами, конференции на удалёнке), для обучения (родительские чаты, чаты онлайн-школ), для личного общения и звонков в дальние уголки страны. Следом дышит в спину Telegram, однако люди пока только осваивают это пространство и не используют его повсеместно (об этом ещё поговорим). По большей части его используют для прослушивания музыки (она там без рекламы и может быть скачана), обмена файлами и т. п. Среди озвученных был и Facebook, но его используют только для общения с людьми по ту сторону границы. Вместе с ним на задний план ушли «ВКонтакте» и Instagram. Причины просты: это уже не просто сервисы для обмена сообщениями, это соцсети с большим количеством функций. Они, так скажем, в другой весовой категории. Аутсайдером стал «Вайбер». Почему он не пользуется спросом, в отличие от лидера, люди говорят просто: «Неудобный и малофункциональный».



Псковичи определили для себя лучшего курьера сообщений. Но действительно ли он так хорош? Давайте попробуем разобраться. Надевайте шапочки из фольги, сейчас будет немного теорий вселенского заговора и масонской слежки.

Начнём с того, что уже упомянутый Facebook выкупил Instagram в 2012 году, а потом и прибрал к рукам WhatsApp в 2014 году. С этого момента многие пользователи стали замечать в Instagram рекламу товаров, про которые они говорили, но не искали через смартфон (если было такое, пишите комментарии). В Сети всё чаще стала появляться информация, что IT-гигант – «засланный казачок». Мол, за тобой следят, даже когда телефон лежит на столе. В какой-то момент выступил наш земляк, отец ВК и Telegram Павел Дуров. Он сказал, что WhatsApp постоянно используется в качестве трояна для слежки за фото и сообщениями, которые не относятся к мессенджеру, и что Facebook был частью программ слежки задолго до того, как его купил.

«Facebook и WhatsApp делились практически всем с теми, кто утверждал, что работает на правительство», – говорил Павел.

В мае 2019 года эксперты по кибербезопасности нашли в системе голосовых звонков WhatsApp дыру, которая позволяла установить шпионские приложения. Чтобы взломать смартфон, хакеры просто звонили жертве по WhatsApp. Приложение автоматически принимало звонок без ведома владельца. Затем на смартфон загружали шпионское ПО для кражи данных. Записи о звонках удалялись. Работали, так сказать, чисто и без свидетелей.

В WhatsApp проблему признали и за четыре дня разработали патч безопасности, а после попросили всех пользователей (1,5 млрд человек на тот момент) установить его. Это ударило по их репутации, и многие нервно стучались в двери Telegram.

Виновник долго пытался «отмыться от позора», говоря, что сейчас многие компании собирают данные пользователей и все эти действия прописаны в политике конфиденциальности, которую большинство, конечно, пропускают не читая – в этом и есть корень зла. Начиная с 8 февраля все пользователи WhatsApp (кроме жителей ЕС и Великобритании) теперь делятся своими персональными данными с компанией Facebook. Соцсеть получила доступ к номерам телефонов, сведениям о транзакциях и IP-адресам. По словам компании, таким образом Facebook анализирует, продвигает и настраивает работу своих сервисов.

После этих новостей ребята словили вторую волну хейта, а акции детища Дурова подскочили в цене.

Об этих корпоративных битвах можно рассказывать вечно. Но мы не преследуем цель кого-то заклеймить, мы лишь пытаемся призвать всех быть внимательными и читать всё, на что подписываешься, пусть это даже приложения для обмена мемасиками. Не пускайте всё на самотёк и будьте больше в жизни, а не в онлайне.