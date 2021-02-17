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Общество

Школьники Псковской области приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

Ребята повторяют знания ориентирования по карте. Фото газеты «Пламя»

17–18 февраля 2021 года областной Центр детского и юношеского туризма организует соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся Псковской области в дистанционном формате. О этом написала газета «Пламя».

Программа соревнований включает следующие зачётные виды:
– лично-командные соревнования «Фотоориентирование»;
– командные соревнования «Ориентирование».

Место команды в общем зачёте, в командном первенстве соревнований определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой в каждой возрастной группе во всех видах соревнований. 

Сегодня участники выполнили задание по виду «Фотоориентирование» в виде теста по google-картам. На выполнение задания давалось контрольное время 30 минут. Каждый участник выполнял задание индивидуально. Завтра  соревнования продолжатся.
 

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