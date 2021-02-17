Школьники Псковской области приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
17–18 февраля 2021 года областной Центр детского и юношеского туризма организует соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся Псковской области в дистанционном формате. О этом написала газета «Пламя».
Программа соревнований включает следующие зачётные виды:
– лично-командные соревнования «Фотоориентирование»;
– командные соревнования «Ориентирование».
Место команды в общем зачёте, в командном первенстве соревнований определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой в каждой возрастной группе во всех видах соревнований.
Сегодня участники выполнили задание по виду «Фотоориентирование» в виде теста по google-картам. На выполнение задания давалось контрольное время 30 минут. Каждый участник выполнял задание индивидуально. Завтра соревнования продолжатся.