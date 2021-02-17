Стала известна программа мероприятий в Пскове ко Дню защитника Отечества

23:51, 17 февраля 2021, ПАИ





Инстаграм-аккаунт «Псков сегодня» опубликовал перечень мероприятий, запланированных в Пскове на 23 Февраля.

Сетевой конкурс стихотворений «Защитники Отечества»: модельная библиотека «БиблиоЛюб» проводит конкурс 3D-стихотворений с 1 по 23 февраля. Для участия нужно записать ролик с прочтением стихотворения военно-патриотической направленности. Место проведения – группа библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

17–19 февраля в 14:00, 20 февраля в 10:00 – первенство города Пскова по стрельбе среди общеобразовательных учреждений. Место проведения – стрелковый комплекс «Патриот» (ул. Коммунальная, 30).⠀

20–21 февраля – городской турнир по настольному теннису. Место проведения – спортзал кооперативного техникума (ул. Калинина, 13).

20 февраля в 12:00 – торжественный митинг «Памяти негаснущий огонь» у Могилы Неизвестного Солдата (пл. Победы).

20 февраля в 13:00 – торжественный митинг «Солдат войны не выбирает…» и возложение цветов к памятному знаку воинам, погибшим во второй половине XX века.

21 февраля – мастер-класс «Каждый воин – бравый парень» в библиотеке «Диалог». Группа в соцсети «ВКонтакте».

23 февраля в 11:00 – парад войск псковского гарнизона (обелиск в честь первых побед Красной армии, р-н Кресты).