День транспортной полиции России отмечается 18 февраля
18 февраля отмечается День транспортной полиции России. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, пишет сalend.ru.
Эта служба была основана и развивалась вместе с началом строительства в России железных дорог. 18 февраля 1919 года был подписан декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Это стало первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. Со временем эта служба была сформирована в федеральную структуру.
Сегодня основными задачами транспортной полиции являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, а также противодействие терроризму, распространению оружия и взрывчатых веществ.
Работа становится опасной и более ответственной из-за терактов, которые произошли в последние года на различных видах транспорта. Этот день не является официальным праздником, однако, несмотря на это, всех сотрудников ведомства поздравляют высшие чины МВД.