День транспортной полиции России отмечается 18 февраля

07:17, 18 февраля 2021, ПАИ

18 февраля отмечается День транспортной полиции России. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, пишет сalend.ru.

Эта служба была основана и развивалась вместе с началом строительства в России железных дорог. 18 февраля 1919 года был подписан декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Это стало первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. Со временем эта служба была сформирована в федеральную структуру.

Сегодня основными задачами транспортной полиции являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, а также противодействие терроризму, распространению оружия и взрывчатых веществ.

Работа становится опасной и более ответственной из-за терактов, которые произошли в последние года на различных видах транспорта. Этот день не является официальным праздником, однако, несмотря на это, всех сотрудников ведомства поздравляют высшие чины МВД.