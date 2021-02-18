Преподаватели ПсковГУ стали соавторами нового тома энциклопедии путешествий РГО

07:41, 18 февраля 2021, ПАИ

Соавторами нового тома энциклопедии путешествий Русского географического общества стали преподаватели ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Вышел в свет третий том энциклопедии путешествий РГО «Где я должен побывать, чтобы познать Россию!». Доценты кафедры географии Татьяна Васильева и Ирина Красильникова написали для тома статью о Псковском Кроме.

В книге 30 иллюстрированных глав, каждая из которых рассказывает об уникальном месте в России. Авторами энциклопедии стали путешественники, фотографы, хранители музейных коллекций, а также преподаватели университетов.

Энциклопедию можно приобрести в магазине Русского географического общества.