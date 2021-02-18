0
09:24
Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
08:59
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
08:35
Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы
08:01
Мороз 18 февраля предвещает сухое и жаркое лето
07:00
115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
01:41
Более 11 тысяч человек впервые привились от коронавируса в Псковской области
01:15
Студенческие отряды, талантливые россияне и Алла Непугачёва в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Еще новости
Общество

Находящиеся на искусственном вскармливании дети тяжело переносят COVID-19

Учёные заявили, что младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, пишет газета «Известия».

Специалисты объясняют это тем, что основные иммунные компоненты не поступают к детям с грудным молоком, а их собственный организм не способен выработать достаточное количество защитных антител.

По словам замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН, профессора Александра Горелова, младенцы на искусственном вскармливании тяжелее переносят любые инфекционные заболевания.

Чаще всего искусственники умирают от пневмонии, добавил эксперт. Следующей группой детей, которые тяжело переносят коронавирус, стали подростки от 13 до 18 лет. Однако только 17,6% всех детей сталкиваются с болезнью с осложнениями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 20 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области 115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Более 11 тысяч человек впервые привились от коронавируса в Псковской области Почти 612 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Почти 18 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области 33 российские школы закрыли на карантин из-за коронавируса 5565 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Почти тысячу фейковых ресурсов о COVID-19 заблокировал Роскомнадзор
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
18 февраля 2021
Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
18 февраля 2021
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы
18 февраля 2021
Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы
Мороз 18 февраля предвещает сухое и жаркое лето
18 февраля 2021
Мороз 18 февраля предвещает сухое и жаркое лето
115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
18 февраля 2021
115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
Более 11 тысяч человек впервые привились от коронавируса в Псковской области
18 февраля 2021
Более 11 тысяч человек впервые привились от коронавируса в Псковской области
Студенческие отряды, талантливые россияне и Алла Непугачёва в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
18 февраля 2021
Студенческие отряды, талантливые россияне и Алла Непугачёва в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Могилу поэта Александра Пушкина отреставрируют в этом году к его дню рождения
17 февраля 2021
Могилу поэта Александра Пушкина отреставрируют в этом году к его дню рождения

Идет загрузка...