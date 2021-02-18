Находящиеся на искусственном вскармливании дети тяжело переносят COVID-19

08:21, 18 февраля 2021, ПАИ

Учёные заявили, что младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, пишет газета «Известия».

Специалисты объясняют это тем, что основные иммунные компоненты не поступают к детям с грудным молоком, а их собственный организм не способен выработать достаточное количество защитных антител.

По словам замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН, профессора Александра Горелова, младенцы на искусственном вскармливании тяжелее переносят любые инфекционные заболевания.

Чаще всего искусственники умирают от пневмонии, добавил эксперт. Следующей группой детей, которые тяжело переносят коронавирус, стали подростки от 13 до 18 лет. Однако только 17,6% всех детей сталкиваются с болезнью с осложнениями.