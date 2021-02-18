Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы

08:35, 18 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области изменится график работы отделений «Почты России» в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Как сообщили в пресс-службе «Почты России», 20 февраля почтовые отделения будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше.

21 и 24 февраля отделения будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы. 23 февраля станет выходным днём для всех почтовых отделений, кроме тех, что работают круглосуточно.

Уточнить график работы почтовых отделений можно на сайте «Почты России» или в мобильном приложении.