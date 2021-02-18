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Мусор загорелся в многоквартирном доме в Пскове

В Пскове в многоквартирном доме загорелся мусор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

17 февраля в 20:27 на улице Красноармейской, 26 в подвале девятиэтажного дома сгорел мусор. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В этот же день в 13:33 в Новоржеве на улице Григорьева в жилом доме огнём повреждено потолочное перекрытие. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом.

В 14:27 на деревне Кондратово Плюсского района сгорела баня из-за неисправности дымохода отопительной печи. Спасена надворная постройка.

В 22:50 на улице Балтийской в Острове в жилом доме загорелась дощатая веранда. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. От огня удалось спасти жилой дом.

В 00:35 на улице Смольной в Бежаницах сгорел нежилой дом из-за короткого замыкания электропроводки. От огня спасены два жилых дома и хозпостройка.

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