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Общество

Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле

В ночь на 18 февраля в Невеле неизвестные выбросили на 25-градусный мороз семерых щенят. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Щенки оказались на улице Белодедова. Их обнаружил хозяин одного из частных домов, он забрал их к себе домой. Заявление о жестоком обращении с животными уже принято в МО МВД России «Невельский», отметили в газете.

В редакции также подчеркнули, что одному из щенков уже удалось найти новый дом. По всем вопросам можно обратиться по телефону +7-(911)-358- 45-31 (Александр).

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