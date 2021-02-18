Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле

09:24, 18 февраля 2021, ПАИ

В ночь на 18 февраля в Невеле неизвестные выбросили на 25-градусный мороз семерых щенят. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Щенки оказались на улице Белодедова. Их обнаружил хозяин одного из частных домов, он забрал их к себе домой. Заявление о жестоком обращении с животными уже принято в МО МВД России «Невельский», отметили в газете.

В редакции также подчеркнули, что одному из щенков уже удалось найти новый дом. По всем вопросам можно обратиться по телефону +7-(911)-358- 45-31 (Александр).