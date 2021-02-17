Псковские старшеклассники сразятся в знаниях об Александре Невском

09:37, 18 февраля 2021, ПАИ

18 февраля в 15:00 команда юных читателей псковской библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева будет в режиме реального времени соревноваться со старшеклассниками из Вологды и Переславля-Залесского в знаниях об Александре Невском. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Межрегиональную онлайн-викторину под названием «Не в силе Бог, а в правде» организовала Вологодская областная универсальная научная библиотека, а почти все вопросы для неё придумали сотрудники Городской библиотеки имени Александра Невского города Переславля-Залесского. Виртуальное состязание посвящено 800-летию со дня рождения великого русского правителя, полководца и дипломата князя Александра Ярославича.

Викторина будет состоять из трёх туров (по 10 вопросов в каждом): «Александр Невский: факты биографии», «Александр Невский: святой князь, полководец и дипломат» и «Память о святом князе Александре Невском в России».

Более подробную информацию о викторине можно получить на официальном сайте Юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной научной библиотеки. И там же можно следить за ходом соревнований.