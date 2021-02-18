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Общество

Темпы газификации регионов России теперь можно отследить на интерактивной карте

Темпы газификации регионов можно отследить на новом информационном ресурсе — интерактивной карте газификации. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на пресс-конференции.

Сайт разработан ООО «Газпром межрегионгаз». Интернет-площадка представляет собой двухуровневый интерактивный ресурс с электронными картами и справочной информацией в разрезе 67 регионов России – участников Программы развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 гг.

На главной странице сайта и в разделах регионов представлены целевые показатели Программы газификации и сопоставимые данные по факту реализации программ за период 2005-2020: число домовладений и квартир, котельных и промышленных предприятий, для которых будут созданы условия газификации, протяженность планируемых газопроводов. Кроме того, показан объем инвестиций, направленный Группой «Газпром» на развитие газификации в стране.

«Каждый житель страны может посмотреть какие планы на газификацию его района, города, села. Мне кажется, что этот ресурс будет очень востребован и мы будем работать над тем, чтобы каждому жителю России было понятно, когда он обретет возможность пользоваться природным газом», - отметил Сергей Густов.

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