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Общество

28 населенных пунктов в 13 районах Псковской области планируется газифицировать до 2025 года

В ближайшие пять лет в Псковской области планируется газифицировать 28 населенных пунктов в 13 районах. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на пресс-конференции.

По словам Сергея Густова, в газификацию региона «Газпром» инвестирует 8.5 млрд рублей. «В следующие пять лет мы построим 150 км газопроводов, включая связки между, например, ГРС Великие Луки и Новосокольники. 28 населенных пунктов мы планируем подключить к газу в 13 районах области.

А в 9 районов - Гдовский, Новоржеский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Себежский, Стуго-Красненский, Усвятский - сетевой газ придет впервые, и мы переведем энергетику в этих районах на природный газ», - сообщил он.

Сергей Густов отметил, что в Псковской области очень много населенных пунктов, значительно удаленных друг от друга. Многие из них малонаселенные. «Конечно, в первую очередь мы должны газифицировать все районные центры. А дальше - с совместно с администрацией будем решать вопросы, какие из оставшихся населенных пунктов целесообразно газифицировать сетевым газом, а где будем искать другие варианты», - пояснил он. И добавил, что завершить 100%-ное исполнение технически возможной газификации планируется к 2030 году.

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