Обсуждение перспектив развития улицы Линейной прошло в Пскове

10:16, 18 февраля 2021, ПАИ

В Пскове прошло обсуждение перспектив развития улицы Линейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обсуждение прошло с участием заседания рабочей группы под руководством главного архитектора региона Евгения Шапкина. В нём также приняли участие депутаты Псковской городской Думы и члены садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на улице и прилегающих к ней земельных участках.

Территория, в границах которой сегодня действуют восемь СНТ, находится в территориальной зоне Ж1 («Зона жилой застройки повышенной этажности»). Члены садоводства просят поменять её на Ж4 («Индивидуальная жилая застройка»), внеся соответствующие изменения в Генеральный план города, так как в настоящее время они лишены возможности строительства на своих участках жилых домов с правом регистрации в них. По их мнению, изменение территориальной зоны даст импульс оптимальному развитию этого района города.

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин предложил представителям СНТ детально проработать своё видение дальнейшего развития улицы и провести повторную встречу. Также архитектор отметил, что готов выехать на место в случае необходимости.

Решение о проведении заседания рабочей группы Градостроительного совета с приглашением членов СНТ было принято на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, которое состоялось 10 февраля.