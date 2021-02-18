Житель Пушкиногорья скончался после падения из окна медучреждения

10:31, 18 февраля 2021, ПАИ

Из окна пятого этажа медучреждения выпал житель Пушкиногорья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Прибывшая в палату медсестра не обнаружила пациента на месте. Тело мужчины нашли под окном медучреждения. Известно также, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за ведение асоциального образа жизни.

По данному факту следователи проводят проверку. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.