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Житель Пушкиногорья скончался после падения из окна медучреждения

Из окна пятого этажа медучреждения выпал житель Пушкиногорья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Прибывшая в палату медсестра не обнаружила пациента на месте. Тело мужчины нашли под окном медучреждения. Известно также, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за ведение асоциального образа жизни.

По данному факту следователи проводят проверку. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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