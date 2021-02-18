Скончался народный артист России Андрей Мягков

10:37, 18 февраля 2021, ПАИ

На 83-м году жизни скончался народный артист России, актер театра и кино Андрей Мягков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Больше всего был известен по роли в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», которая вышла в 1975 году. Кроме того, Мягков сыграл Новосельцева в фильме «Служебный роман» (1977).

Среди последних работ Мягкова — роль царя в «Сказе про Федота-стрельца» (2001) Сергея Овчарова, главная роль в фильме «32-е декабря» и другие.

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