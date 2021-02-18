Длиною в жизнь: служебный роман Андрея Мягкова

12:24, 18 февраля 2021, ПАИ

Исполнитель главных ролей в самых любимых россиянами фильмах («Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром» и его современное продолжение, «Жестокий романс») Андрей Мягков не сразу пришел в профессию актера. Его родители были настоящими «технарями», далекими от богемной жизни и творческих исканий.

Пластические массы и счастливый случай

Отец Андрея – Василий Дмитриевич – кандидат технических наук, трудился заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Ленинградском полиграфическом техникуме, позже перешел в Технологический институт. Мама – Зинаида Александровна – занимала совсем не женскую должность инженера-механика в этом же учебном заведении. Разумеется, родители посоветовали сыну получить техническую специальность, и, окончив Ленинградский химико-технологический институт, Андрей вышел на работу в Институт пластических масс. Правда, задержался он там ненадолго. Уже тогда молодой специалист увлекался театром, играя в любительских спектаклях. Однажды на одну из таких постановок пришел ведущий преподаватель Школы-студии МХАТ. Он был настолько потрясен талантливым юношей, что позвал его прийти на вступительные экзамены.

Сцена и съемочная площадка

Стоит ли говорить, что Мягкова, что называется, «оторвали с руками». После получения актерского диплома Андрея Васильевича забрал под свое крыло московский театр «Современник». Почти с первых дней молодой актер стал выходить на сцену в главных ролях первого состава. В 1977 году случился фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», и Андрей Мягков стал Женей Лукашиным всесоюзного масштаба. Его узнавали на улицах, просили автограф и просто улыбались при встрече. Далее были картины, ставшие культовыми: «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и многие другие замечательные работы в кино. Однако славы Жени Лукашина и Анатолия Новосельцева актеру затмить не удалось. За роль Лукашина Андрей Мягков был награжден Государственной премией СССР, а за роль Новосельцева – Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.

Любовь длиною в жизнь

Со своей женой Анастасией Вознесенской – она сыграла в фильме «Гараж» неприятную директрису рынка, Андрей Мягков познакомился еще в Школе-студии МХАТ, где они вместе учились. Несмотря на шестилетнюю разницу в возрасте в пользу старшинства Мягкова, отношения между молодыми людьми развивались стремительно. Это была любовь с первого взгляда и как показало время, на всю жизнь. Актеры прожили вместе больше полувека и никогда не расставались. Вместе играли в «Современнике», рука об руку перешли в МХАТ. Говорят, Мягков часто просто шантажировал режиссеров картин, в которые его приглашали. Он говорил: если в фильме не будет хотя бы одного кадра с участием его жены, он в нем тоже сниматься не станет. Тем не менее у Анастасии Вознесенской не получилось сделать карьеру артистки. Тогда, чтобы утешить любимую женщину, Мягков специально для нее написал три детективных романа. И ему это удалось на все сто – одна из книг «Сивый мерин» была даже экранизирована.

Спасибо вам и сердцем, и рукой

Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем: Мягков также оказался прекрасным портретистом. Его работы с изображением Галины Волчек и Михаила Горбачева находятся в частных коллекциях «моделей» портретов.

Сегодня Андрей Васильевич покинул этот лучший из миров, уйдя в свет совсем других софитов. И хотя детей у него не было, он оставил нам в наследство своих героев, к которым мы можем прийти в гости, не дожидаясь официального приглашения. Прийти и погрустить вместе с Анатолием Новосельцевым о непринятом отчете «мымрой» Калугиной. Спеть с Женей Лукашиным о том, что «никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами». Попробовать вытянуть счастливый билетик с безголосым Семеном Хвостовым в «Гараже». И благодаря таланту мастера почувствовать себя хотя немного счастливее и свободнее от обыденности и суеты.