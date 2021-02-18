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Общество

Банк России расскажет псковичам о краудфинансировании

26 февраля в 11:00 состоится вебинар для субъектов МСП и представителей бизнеса «Краудфинансирование. Как привлечь средства для бизнес-проектов и стартапов». Спикерами выступят эксперты Банка России, представитель инвестиционной платформы, а также компании, имеющие опыт привлечения финансирования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Целью мероприятия является информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об инструментах краудфинансирования. Участники вебинара разберут реальные кейсы, узнают о мерах государственной поддержки и нормативных требованиях к инвестиционным платформам, о привлечении заемного финансирования субъектами МСП.

Чтобы получить доступ к трансляции и иметь возможность задать вопрос спикерам, необходимо зарегистрироваться на вебинар по ссылке .

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