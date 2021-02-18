Двое молодых людей угнали ВАЗ в Себеже, чтобы продать в Пскове

11:02, 18 февраля 2021, ПАИ

В Себеже двое молодых людей украли машину и планировали продать ее в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ночь на 16 февраля от дома на улице 7 Ноября неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-2115. Полиция остановила разыскиваемую легковушку в Опочке, в машине находились двое жителей Себежского и Новосокольнического районов 25 и 22 лет. Выяснилось, что оба молодых человека только в начале февраля вернулись после освобождения из тюрьмы. Они планировали украсть машину в Себеже и позже продать в Пскове.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленники признались в преступлении, а легковушку изъяли полицейские.