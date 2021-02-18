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Общество

Более трёх миллионов россиян выздоровели после коронавируса

После коронавируса в России выздоровели более трёх миллионов человек. Такие данные приводит оперштаб Москвы.

За последние сутки в стране выявлено 13 447 новых случаев заражения COVID-19, зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 18 730 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 4 125 598 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 человек. В Псковской области за последние сутки выявили 115 новых случаев коронавируса.

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Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161 Более трёх миллионов россиян выздоровели после коронавируса Более 20 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области Находящиеся на искусственном вскармливании дети тяжело переносят COVID-19 115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Более 11 тысяч человек впервые привились от коронавируса в Псковской области Почти 612 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Почти 18 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области 33 российские школы закрыли на карантин из-за коронавируса
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