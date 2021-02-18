Более трёх миллионов россиян выздоровели после коронавируса

11:25, 18 февраля 2021, ПАИ

После коронавируса в России выздоровели более трёх миллионов человек. Такие данные приводит оперштаб Москвы.

За последние сутки в стране выявлено 13 447 новых случаев заражения COVID-19, зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 18 730 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 4 125 598 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 человек. В Псковской области за последние сутки выявили 115 новых случаев коронавируса.