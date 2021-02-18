Михаил Мишустин: Будет сделано всё возможное, чтобы строительство соцгородка закончилось скорее

12:38, 18 февраля 2021, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении «Социального городка» в Псковском районе отметил, что будет сделано всё возможное, чтобы строительство завершилось скорее, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Михаил Мишустин ознакомился с историей городка и узнал, что он строился с 2013 года.

В рамках визита в регионе Мишустин осмотрит также особую экономическую зону «Моглино», где ознакомится с рядом производств и пообщается с резидентами ОЭЗ. Кроме того, Михаил Мишустин встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.