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Общество

Михаил Мишустин: Будет сделано всё возможное, чтобы строительство соцгородка закончилось скорее

Премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении «Социального городка» в Псковском районе отметил, что будет сделано всё возможное, чтобы строительство завершилось скорее, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Михаил Мишустин ознакомился с историей городка и узнал, что он строился с 2013 года. 

В рамках визита в регионе Мишустин осмотрит также особую экономическую зону «Моглино», где ознакомится с рядом производств и пообщается с резидентами ОЭЗ. Кроме того, Михаил Мишустин встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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