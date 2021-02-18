Более 150 надписей с рекламой наркотиков исчезли в центре Пскова

12:40, 18 февраля 2021, ПАИ

В центре Пскова участники региональной команды «Молодёжки ОНФ» совместно с активистами Общероссийского народного фронта закрасили более 150 надписей с рекламой наркотиков на фасадах зданий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Это уже второй рейд общественников, участвующих в акции «Шаг к чистому городу», направленной по ликвидации подобных надписей.

По словам участников команды, на ликвидацию одной рекламы они тратят около 3 минут. Поэтому за один выезд они могут убрать как минимум 50 таких надписей.

В прошлом году сотрудники полиции, участники «Молодежки ОНФ» и другие добровольцы провели 9 подобных рейдов. За это время они закрасили более 700 надписей.