0
12:12
Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
11:29
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
11:06
У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
11:02
До -25 градусов ожидается в Псковской области 19 февраля
10:22
Более 20 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
09:24
Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
08:59
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
Еще новости
Общество

Более 150 надписей с рекламой наркотиков исчезли в центре Пскова

В центре Пскова участники региональной команды «Молодёжки ОНФ» совместно с активистами Общероссийского народного фронта закрасили более 150 надписей с рекламой наркотиков на фасадах зданий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Это уже второй рейд общественников, участвующих в акции «Шаг к чистому городу», направленной по ликвидации подобных надписей.

По словам участников команды, на ликвидацию одной рекламы они тратят около 3 минут. Поэтому за один выезд они могут убрать как минимум 50 таких надписей.

В прошлом году сотрудники полиции, участники «Молодежки ОНФ» и другие добровольцы провели 9 подобных рейдов. За это время они закрасили более 700 надписей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
18 февраля 2021
Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
18 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
18 февраля 2021
У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
До -25 градусов ожидается в Псковской области 19 февраля
18 февраля 2021
До -25 градусов ожидается в Псковской области 19 февраля
Более 20 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
18 февраля 2021
Более 20 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
18 февраля 2021
Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
18 февраля 2021
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы
18 февраля 2021
Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы

Идет загрузка...