Мишустин опроверг слухи о закрытии программы по выделению транспорта для пенсионеров из отдаленных мест

13:09, 18 февраля 2021, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин опроверг слухи о том, что программа, по которой соцзащите выделялся транспорт для перевозки пенсионеров из отдаленных мест в медучреждения, закроется.

О слухах на эту тему премьер-министру рассказала на встрече в Социальном городке заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора области Светлана Мельничук.

Также она рассказала членам делегации о проектах регионального Союза пенсионеров, по которым пожилые псковичи учатся компьютерной и финансовой грамотности.

«На всю Россию можно распространить ваш замечатательный опыт, - ответил Михаил Мишустин и добавил, что программу для соцзащиты по перевозке пожилых никто не отменит.

«Попрошу губернатора пояснить, как используются автомобили для пожилых людей. У вас замечательные идеи», - сказал премьер-министр.

В завершение беседы он сообщил, что на новоселье в Соцгородок он пришлет большую делегацию правительства.

Ранее сообщалось, что с рабочим визитом 18 февраля в Псковской области находится делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.