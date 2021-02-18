0
14:05
Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области
13:41
Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова
13:28
Глава Великих Лук заразился коронавирусом
12:48
Мишустин пообещал придать новый импульс проекту «Социальный городок»
12:38
Михаил Мишустин: Будет сделано всё возможное, чтобы строительство соцгородка закончилось скорее
12:12
Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
11:29
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
Еще новости
Общество

Мишустин опроверг слухи о закрытии программы по выделению транспорта для пенсионеров из отдаленных мест

Михаил Мишустин в Соцгородке в Борисовичах. Фото ПАИ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин опроверг слухи о том, что программа, по которой соцзащите выделялся транспорт для перевозки пенсионеров из отдаленных мест в медучреждения, закроется.

О слухах на эту тему премьер-министру рассказала на встрече в Социальном городке заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора области Светлана Мельничук.

Также она рассказала членам делегации о проектах регионального Союза пенсионеров, по которым пожилые псковичи учатся компьютерной и финансовой грамотности.

«На всю Россию можно распространить ваш замечатательный опыт, - ответил Михаил Мишустин и добавил, что программу для соцзащиты по перевозке пожилых никто не отменит.

«Попрошу губернатора пояснить, как используются автомобили для пожилых людей. У вас замечательные идеи», - сказал премьер-министр.

В завершение беседы он сообщил, что на новоселье в Соцгородок он пришлет большую делегацию правительства.

Ранее сообщалось, что  с рабочим визитом  18 февраля в Псковской области находится делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области
18 февраля 2021
Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области
Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова
18 февраля 2021
Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова
Глава Великих Лук заразился коронавирусом
18 февраля 2021
Глава Великих Лук заразился коронавирусом
Мишустин пообещал придать новый импульс проекту «Социальный городок»
18 февраля 2021
Мишустин пообещал придать новый импульс проекту «Социальный городок»
Михаил Мишустин: Будет сделано всё возможное, чтобы строительство соцгородка закончилось скорее
18 февраля 2021
Михаил Мишустин: Будет сделано всё возможное, чтобы строительство соцгородка закончилось скорее
Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
18 февраля 2021
Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
18 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
18 февраля 2021
У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым

Идет загрузка...