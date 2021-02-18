Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область

12:12, 18 февраля 2021, ПАИ

18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Псковскую область, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках визита в регионе Мишустин осмотрит в деревне Борисовичи Псковского района строящийся комплекс «Социальный городок». Затем премьер-министр посетит особую экономическую зону «Моглино», где ознакомится с рядом производств и пообщается с резидентами ОЭЗ.

Кроме того, Михаил Мишустин встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Вместе с премьер-министром РФ в Псковскую область приедут министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.