Михаил Мишустин призвал не жалеть недобросовестных подрядчиков

13:24, 18 февраля 2021, ПАИ

Не жалеть недобросовестных подрядчиков призвал премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Социальный городок в Псковском районе 18 февраля, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«Не жалейте тех, кто свои обязательства не исполняет, - отметил Михаил Мишустин. – Мы сейчас разберёмся».

Также премьер-министр назвал «Социальный городок» великолепным проектом.

Социальный городок — это новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг. Он будет построен по современным европейским нормам и стандартам, адаптированным к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации.

Пространство Социального городка представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры. Строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа «безбарьерная среда». Особое внимание уделяется созданию атмосферы защищенности и полной доступности зданий, помещений и открытого окружающего пространства.

В результате строительства объекта регион получит более 100 мест для постоянного проживания граждан пожилого возраста, школу родственного ухода, реабилитационный центр по оказанию услуг для граждан пожилого возраста, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, пункт проката технических средств реабилитации. Здесь будет столовая, тренажерный зал, прачечная, ремонтная мастерская, библиотека, клубы по интересам, часовня и многое другое.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. Были некоторые проблемы с финансированием объекта, но в августе 2019 года правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей на продолжение строительства в 2020 году. В настоящее время заключен контракт на завершение строительства с подрядной организацией ОП ООО «ПромАльянс». Работа идет полным ходом.

Каким будет Социальный городок в Пскове, смотрите в сюжете.