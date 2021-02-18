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Общество

Глава Великих Лук заразился коронавирусом

Глава Великих Лук Николай Козловский заразился коронавирусом. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на Instagram Козловского.

По его словам, больше недели назад он сделал первый компонент прививки от новой коронавирусной инфекции. Козловский не исключил, что коронавирус уже тогда был в организме, ведь болезнь может протекать бессимптомно.

«Я мог заразиться и после введения вакцины, поскольку продолжал работать в привычном режиме. Безусловно, все санитарные требования соблюдались, но опасность заразиться остается даже при соблюдении всех мер защиты», - написал глава Великих Лук.

Сейчас Николай Козловский находится на самоизоляции, но отметил, что чувствует себя нормально. «Все необходимые мероприятия Роспотребназор проводит. По мере возможностей буду работать дома в режиме онлайн. Берегите себя и близких», - добавил он.

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