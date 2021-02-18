Псковские археологи дали ответ на фотозагадку
Ответ на фотозагадку дали псковские археологи. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.
«Это фрагмент глиняной печной обмазки, на которой остался отпечаток ткани, своеобразное «рукопожатие» из прошлого от мастера, старательно приглаживавшего стенки печки мокрой тканью», - отметили арехологи.
Специалисты отметили, что найденный фрагмент мог стать результатом формовки сырцового кирпича, из которого потом сложили печь.