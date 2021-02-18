Конкурс мультфильмов проводит Пушкинский заповедник

14:33, 18 февраля 2021, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовал конкурс мультфильмов «Ветер по морю гуляет…» — к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В творческом соревновании могут участвовать ролики по мотивам сказки. Оригинальный мультфильм должны быть создан в технике покадровой анимации (перекладка, предметная, объёмная, рисованная, сыпучая анимация) и длиться не более пяти минут. Положение о конкурсе и форма заявки размещены на официальном сайте музея-заповедника.

Конкурсные работы в заповеднике ждут до 1 июня, а 11 июня на сайте «Михайловского» откроется зрительское online-голосование, после чего начнёт работу музейное жюри. Итоги конкурса подведут в октябре.