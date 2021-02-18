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Общество

Более 180 тысяч рублей долга оплатила жительница Дно, опасаясь ареста автомобиля

В Дно местная жительница погасила долг в 180 тысяч рублей по 9 делам, опасаясь ареста автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Женщина долгое время уклонялась от платежей по ЖКХ, кроме того у нее была кредитная задолженность. Приставы вручили должнице требование о предоставлении ее Ford Focus для описи и ареста.

После этого жительница Дно, осознав, что останется без автомобиля, оплатила долги и исполнительский сбор.

 

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