Более 180 тысяч рублей долга оплатила жительница Дно, опасаясь ареста автомобиля

15:09, 18 февраля 2021, ПАИ

В Дно местная жительница погасила долг в 180 тысяч рублей по 9 делам, опасаясь ареста автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Женщина долгое время уклонялась от платежей по ЖКХ, кроме того у нее была кредитная задолженность. Приставы вручили должнице требование о предоставлении ее Ford Focus для описи и ареста.

После этого жительница Дно, осознав, что останется без автомобиля, оплатила долги и исполнительский сбор.