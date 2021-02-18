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Общество

Избран новый председатель профсоюзной первички «Псковпассажиравтотранса»

18 февраля в первичной профсоюзной организации ГППО «Псковпассажиравтотранс» на отчетно-выборной конференции путём открытого голосования новым председателем первичной профсоюзной организации избран Сергей Терещенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа.

Сергей Терещенко является профсоюзным активистом и работает на предприятии с 2003 года. Также избраны члены профсоюзного комитета в новом составе, ревизор и уполномоченные по охране труда.

В завершение мероприятия несколько сотрудников «Псковпассажиравтотранса» награждены почётными грамотами Псковского облсовпрофа и грамотами Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

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