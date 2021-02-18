0
14:05
Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области
13:41
Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова
13:28
Глава Великих Лук заразился коронавирусом
12:48
Мишустин пообещал придать новый импульс проекту «Социальный городок»
12:38
Михаил Мишустин: Будет сделано всё возможное, чтобы строительство соцгородка закончилось скорее
12:12
Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
11:29
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
Еще новости
Общество

Антинаркотический рейд полиции прошел в общежитии Псковского колледжа профтехнологий

В одном из общежитий Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с инспекторами ПДН, Центра временного содержания несовершеннолетних, кинологической службой полиции, а также при поддержке представителей казачьего общества «Казачья стража» провели оперативно-профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Участники рейда проверили условия проживания студентов, разъяснили им правовые и социальные последствия, наступающие после употребления психоактивных веществ, а также рассказали представителям молодого поколения о деятельности волонтерских объединений.

Пятеро студентов прошли добровольное тестирование. По результатам экспресс-тестов состояния наркотического опьянения у них не выявлено.

«Подобные профилактические рейды во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами правоохранители планируют осуществлять на регулярной основе», - отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области
18 февраля 2021
Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области
Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова
18 февраля 2021
Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова
Глава Великих Лук заразился коронавирусом
18 февраля 2021
Глава Великих Лук заразился коронавирусом
Мишустин пообещал придать новый импульс проекту «Социальный городок»
18 февраля 2021
Мишустин пообещал придать новый импульс проекту «Социальный городок»
Михаил Мишустин: Будет сделано всё возможное, чтобы строительство соцгородка закончилось скорее
18 февраля 2021
Михаил Мишустин: Будет сделано всё возможное, чтобы строительство соцгородка закончилось скорее
Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
18 февраля 2021
Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
18 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 161
У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
18 февраля 2021
У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым

Идет загрузка...