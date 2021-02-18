Антинаркотический рейд полиции прошел в общежитии Псковского колледжа профтехнологий

15:57, 18 февраля 2021, ПАИ

В одном из общежитий Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с инспекторами ПДН, Центра временного содержания несовершеннолетних, кинологической службой полиции, а также при поддержке представителей казачьего общества «Казачья стража» провели оперативно-профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Участники рейда проверили условия проживания студентов, разъяснили им правовые и социальные последствия, наступающие после употребления психоактивных веществ, а также рассказали представителям молодого поколения о деятельности волонтерских объединений.

Пятеро студентов прошли добровольное тестирование. По результатам экспресс-тестов состояния наркотического опьянения у них не выявлено.

«Подобные профилактические рейды во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами правоохранители планируют осуществлять на регулярной основе», - отметили в ведомстве.