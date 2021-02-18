В Псков приедет известный петербургский художник-псевдореалист

16:15, 18 февраля 2021, ПАИ

В Псков приедет известный петербургский художник-псевдореалист Вадим Соловьев. Он станет гостем проекта «Ветка», сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Вадим Соловьев ведёт свой блог в Instagram, где размещает снимки и видео киберпанкового Петербурга. Его работы примечательны тем, что фантастика сталкивается с привычным: гигантская ящерица – на Дворцовой площади, осьминог – на Петроградской, енот-полоскун – на берегу Невы.

Встреча с гостем состоится в Псковском театре драмы 13 марта в 18:00. Вход бесплатный, количество мест ограничено. Записаться на мероприятие можно в группе «Ветка» в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Telegram.

«Ветка» — образовательный проект, который позволяет городским активистам и кураторам приглашать в Псков из Петербурга и других городов интересных и известных людей. С их участием проводятся публичные образовательные мероприятия для горожан: лекции, кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы и воркшопы.

За время существования проекта Псков посетили свыше 200 человек.