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Культура

В Псков приедет известный петербургский художник-псевдореалист

Картина Вадима Соловьева

В Псков приедет известный петербургский художник-псевдореалист Вадим Соловьев. Он станет гостем проекта «Ветка», сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Вадим Соловьев ведёт свой блог в Instagram, где размещает снимки и видео киберпанкового Петербурга. Его работы примечательны тем, что фантастика сталкивается с привычным: гигантская ящерица – на Дворцовой площади, осьминог – на Петроградской, енот-полоскун – на берегу Невы.

Встреча с гостем состоится в Псковском театре драмы 13 марта в 18:00. Вход бесплатный, количество мест ограничено. Записаться на мероприятие можно в группе «Ветка» в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Telegram.

«Ветка» — образовательный проект, который позволяет городским активистам и кураторам приглашать в Псков из Петербурга и других городов интересных и известных людей. С их участием проводятся публичные образовательные мероприятия для горожан: лекции, кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы и воркшопы.

За время существования проекта Псков посетили свыше 200 человек.

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