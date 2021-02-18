В псковском клубе «Тропы» состоится встреча с путешественником, посетившим 70 стран

16:21, 18 февраля 2021, ПАИ

Встреча с путешественником, посетившим 70 стран, состоится в псковском клубе «Тропы» имени Глеба Травина, сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

24 февраля состоится открытая встреча-лекция с членом Российского географического общества, путешественником, который посетил более 70 стран мира, Владимиром Павловым. Он расскажет о своих путешествиях в пустыни.

Начало мероприятия в 19:00 в Псковском театре драмы. Доступно 50 мест. Записаться можно в социальных сетях проекта «Тропы».