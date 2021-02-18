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Общество

Житель Красногородского района ворвался к знакомому в дом и избил его

В Красногородском районе местный житель ворвался в дом к знакомому и избил его. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Инцидент произошел в конце января этого года. Мужчина решил зайти к приятелю и выбил входную дверь. Хозяин дома в это время спал, позже его избил обвиняемый.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ, которая предусматривает наказание, в том числе в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов. Кроме того, в отношении обвиняемого идет административное расследование по статье 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль).

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