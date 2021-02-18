О кулинарных предпочтениях в пушкинское время могут узнать псковичи в Zoom

16:56, 18 февраля 2021, ПАИ

19 февраля в 12:00 жители Псковской области могут послушать лекцию Елены Вечерковой «У них на масленице жирной водились русские блины». Кулинарные предпочтения в пушкинское время» на платформе Zoom, которая пройдет на базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Лекцию подготовили сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» для посетителей ульяновского «Дома Языковых». Все желающие смогут подключиться к разговору в Zoom по ссылке.

В рамках лектория на базе виртуального представительства «Михайловского» в «Доме Языковых» за два неполных года состоялось уже десять лекций, среди которых «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (2-я половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина «Дубровский», «Псковский свадебный обряд в записи А. С. Пушкина», многие другие.

В планах музейщиков «Михайловского» на 2021 год — лекции «Потомки А. С. Пушкина», «Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора...». Гражданская служба А. С. Пушкина», «...Восславил я свободу...». Общественно-политические взгляды А. С. Пушкина».