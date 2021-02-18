119 лифтов заменят в домах Пскова в этом году

17:36, 18 февраля 2021, ПАИ

В этом году в многоквартирных домах Пскова заменят 119 лифтов, сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области назначен Сергей Шарлаев в ходе рабочего совещания с руководителями управляющих организаций, которое состоялось в управлении городского хозяйства администрации Пскова 18 февраля под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе мунциипалитета.

«При этом нам потребуется ваша помощь в контроле за работой подрядчиков, чтобы они не приступали к демонтажу старого лифтового оборудования до того, как доставят новое. Рассчитываю, что у нас с вами сложится плотное качественное взаимодействие», - подчеркнул Сергей Шарлаев.

На совещании также прозвучала информация о том, что 17 февраля постановлением администрации Пскова внесены изменения в «Адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ проведения капитального ремонта в 2021 году».