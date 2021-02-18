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Общество

Врач из Уфы рассказала о плотном графике работы в Псковской инфекционной больнице

О плотном графике работы в Псковской инфекционной больнице рассказала врач из Уфы Диана Бикмуллина. Она окончила ординатуру на базе Башкирского государственного медицинского университета и работала в Детской республиканской больнице, в отделении онкогематологии.

Также врач имеет опыт работы педиатром в детской поликлинике.

«Сейчас я работаю в детском корпусе, - подчеркнула Диана Бикмуллина. – В мои обязанности входит ведение пациентов, дежурства, плотный график, потому что поступает много пациентов».

Полный видеоролик о педиатре из Уфы смотрите по ссылке >>>.

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