Врач из Уфы – о Псковской инфекционной больнице: Дружный коллектив и хорошие условия работы

20:09, 18 февраля 2021, ПАИ

Приехавшая из Уфы в Псков врач Диана Бикмуллина отметила дружный коллектив и хорошие условия работы в Псковской инфекционной больнице.

«Предложение о работе поступило от Анастасии Повторейко, – рассказала Диана Бикмуллина. – Больница и сама Псковская область меня заинтересовали, я была наслышана об этом древнем городке».

По словам врача, в Пскове есть все возможности для развития в плане научной деятельности.

«Мне нравится коллектив – дружный, отзывчивый, трудолюбивый, – отметила Диана Бикмуллина. – О таком коллективе я мечтала всю жизнь».

Также врач отметила, что в больнице есть лабораторная система и развитая функциональная диагностика.

«Я планирую остаться здесь надолго», – добавила уроженка Уфы.

Полный ролик о Диане Бикмуллиной смотрите здесь >>>.